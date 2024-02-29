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Fondaş Halk TV'de CHP'ye İzmir isyanı! Yandaş Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda

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Giriş: 29.02.2024 09:42
CHP'li Tunç Soyer, partisi ve Özgür Özel'e sitem etmişti. Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz." ifadelerine yer vermişti. Tüm bu yaşananların ardından CHP yandaşı fondaş Halk TV' de de İzmir isyanı başladı. Yandaş Emin Çapa, "İzmirliler bezmiş durumda muhalefetten. ‘Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz.’ diyorlar" dedi.
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