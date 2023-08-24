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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7. yılı! İşte bölgede son durum

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 14:43
Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden yedi yıl geçti. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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