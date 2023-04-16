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Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi! 15 bin konut hak sahiplerine verilecek

A Haber
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Giriş: 16.04.2023 11:39
Fikirtepe'de 15 bin konutun yapımı tamamlandı. İlk anahtarlar 17 Nisan'da Başkan Erdoğan tarafından hak sahiplerine verilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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