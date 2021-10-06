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FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan şüpheli havalimanında yakalandı

İHA
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Giriş: 06.10.2021 12:06
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden’ yakalama kararı bulunan şüpheli T.N.B., Kırgızistan’ın başkenti Bişkek aktarmalı uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında adı sıkça gündeme gelen ve örgüte yakın iş adamlarının kontrolündeki KATİAD üyesi olduğu öğrenildi.
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