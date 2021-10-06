06 Ekim 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla aranan şüpheli havalimanında yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) Orta Asya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden’ yakalama kararı bulunan şüpheli T.N.B., Kırgızistan’ın başkenti Bişkek aktarmalı uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, FETÖ’nün Orta Asya yapılanmasında adı sıkça gündeme gelen ve örgüte yakın iş adamlarının kontrolündeki KATİAD üyesi olduğu öğrenildi.