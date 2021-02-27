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FETÖ'nün haberleşme yöntemi deşifre oldu: Clash Of Clans adlı oyundaki mesaj odalarında buluşuyorlarmış!
Konya'da, savcılıkça yürütülen FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik soruşturmada ilginç bilgiler ortaya çıktı. FETÖ mensuplarının askeri öğrenciler ile 2014 yılından itibaren 'Clash Of Clans' adlı oyundaki mesaj odalarında irtibat kurduğu tespit edildi.