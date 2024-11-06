FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in torunu Hayrettin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

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