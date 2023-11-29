29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 'Fatih Terim fonu' vurgunu Seçil Erzan'ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

'Fatih Terim fonu' vurgunu Seçil Erzan'ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2023 16:04
Yüksek kazançlı fon vaadiyle yapılan dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera gibi birçok ismin adının karıştığı olayda Seçil Erzan tutuklanırken; ilk kurbanın 2 milyon 198 bin dolarını kaybeden iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker olduğu ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tanıklardan biri ise Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol'un getirdiğini belirtti. Arabadaki sır kadın detayı ise dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan vurgun ile ilgili açıklama geldi.
Vurgun eski sevgilisine kadar uzandı!
Vurgun eski sevgilisine kadar uzandı!
Tevfik Göksu’dan İBB yönetimine tepki
Tevfik Göksu’dan İBB yönetimine tepki
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
Denizaltı’nın kalbi HAVELSAN’da atıyor
Denizaltı’nın kalbi HAVELSAN’da atıyor
İstanbul merkezli 9 ilde Forex operasyonu
İstanbul merkezli 9 ilde Forex operasyonu
Yapay zeka destekli su altı...
Yapay zeka destekli su altı...
Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan’dan yerel seçimin işaret fişeği
Başkan Erdoğan'dan yerel seçimin işaret fişeği
Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligine soruşturma
Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"ne soruşturma
Gazze’ye yardım uçağı Mısır’a indi
Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş!
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş!
Filistin bayraklı Yahudi mahallesi
Filistin bayraklı Yahudi mahallesi
Daha Fazla Video Göster