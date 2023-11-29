29 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
'Fatih Terim fonu' vurgunu Seçil Erzan'ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?
Yüksek kazançlı fon vaadiyle yapılan dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera gibi birçok ismin adının karıştığı olayda Seçil Erzan tutuklanırken; ilk kurbanın 2 milyon 198 bin dolarını kaybeden iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker olduğu ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tanıklardan biri ise Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol'un getirdiğini belirtti. Arabadaki sır kadın detayı ise dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan vurgun ile ilgili açıklama geldi.