'Fatih Terim fonu' vurgunu Seçil Erzan'ın eski sevgilisine kadar uzandı! Arabadaki sır kadın kimdi?

Yüksek kazançlı fon vaadiyle yapılan dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera gibi birçok ismin adının karıştığı olayda Seçil Erzan tutuklanırken; ilk kurbanın 2 milyon 198 bin dolarını kaybeden iş insanı Bülent Çeviker ve eşi İnci Çeviker olduğu ortaya çıktı. Mahkemede konuşan tanıklardan biri ise Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol'un getirdiğini belirtti. Arabadaki sır kadın detayı ise dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan vurgun ile ilgili açıklama geldi.