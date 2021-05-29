Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının üzerindeki duada ne yazıyor? Kılıcın sırrı ne?

29 Mayıs 1453 kutlu zaferin üzerinden 568 yıl geçti. A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Topkapı Sarayı'na girdi. Ulak, İstanbul'u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı kılıcını görüntüledi. Peki kılıcın sırrı ne? Üzerinde yazan duanın anlamı ne? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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