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Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının üzerindeki duada ne yazıyor? Kılıcın sırrı ne?

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 20:33
Güncelleme:29.05.2021 20:38
29 Mayıs 1453 kutlu zaferin üzerinden 568 yıl geçti. A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Topkapı Sarayı'na girdi. Ulak, İstanbul'u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı kılıcını görüntüledi. Peki kılıcın sırrı ne? Üzerinde yazan duanın anlamı ne? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının üzerindeki duada ne yazıyor?
Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının üzerindeki duada ne yazıyor?
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