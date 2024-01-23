Fatih Portakal'dan seçim salvosu! Başak Demirtaş aday olursa bay bay Ekrem İmamoğlu

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP’de iç hesaplaşma tavan yaptı. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde cadı kazanı fokur fokur kaynıyor. Dün (22.01.2024) Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş İstanbul için adaylığını duyurdu. PKK'nın partisi DEM, CHP’ye aba altından sopa gösterirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili olarak "Saygı duyulmalı" açıklamasını yaparak PKK’ya adeta göz kırptı. Yaşanan skandalların ardından Başak Demirtaş'ın İBB başkanlığı için aday olma ihtimalini değerlendiren yandaş Fatih Portakal, "Başak Demirtaş, İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahilinde bay bay Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.