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Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza! İlk 6 ayda 396 firmaya 152,8 milyon TL para cezası uygulandı

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 14:20
Ticaret Bakanlığı, fırsatçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yılın ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon lira para cezası kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan avukat Batuhan Bulut anlattı.
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