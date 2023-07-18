Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza! İlk 6 ayda 396 firmaya 152,8 milyon TL para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yılın ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon lira para cezası kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan avukat Batuhan Bulut anlattı.

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