23 Ocak 2025, Perşembe
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Facianın sorumluları kim?
Bolu Belediyesi’nin, 78 cana mal olan yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de Tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı. İtfaiye Müdürlüğü’nün yangının çıkış noktası olan restorana yangından 19 gün önce 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluğu kabul etmedi.