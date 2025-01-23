23 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Facianın sorumluları kim?
Facianın sorumluları kim?

Facianın sorumluları kim?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2025 20:08
Bolu Belediyesi’nin, 78 cana mal olan yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de Tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı. İtfaiye Müdürlüğü’nün yangının çıkış noktası olan restorana yangından 19 gün önce 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluğu kabul etmedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Facianın sorumluları kim?
13 yıl sonra İstanbul’dan Şam’a ilk uçuş!
13 yıl sonra İstanbul'dan Şam'a ilk uçuş!
CHP’l, başkanlar arasında görüş ayrılığı yaşandı
CHP'l, başkanlar arasında görüş ayrılığı yaşandı
23 günde 221 terörist öldürüldü!
23 günde 221 terörist öldürüldü!
Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!
Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!
Facianın sorumluları kim?
Facianın sorumluları kim?
Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı
"Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı"
Hayallerin yarım kaldığı otel! Yanan otelin içi görüntülendi
Hayallerin yarım kaldığı otel! Yanan otelin içi görüntülendi
Yangın faciasında gözaltı sayısı 12 oldu!
Yangın faciasında gözaltı sayısı 12 oldu!
Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!
Narin davasında gerekçeli karar açıklandı!
Yeni taklit- tağşiş ürün listesinde 41 ürün var!
Yeni taklit- tağşiş ürün listesinde 41 ürün var!
Ruanda Cumhurbaşkanı Ankara’da!
Ruanda Cumhurbaşkanı Ankara'da!
Suriye’nin yeni lideri El Şara’dan Türkiye mesajı
Suriye'nin yeni lideri El Şara'dan Türkiye mesajı
Daha Fazla Video Göster