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Fabrika atıkları derenin rengi değiştirdi, vatandaşlar tepki gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 11:34
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Deresi’ne fabrikalar tarafından bırakıldığı ileri sürülen kimyasal atık derenin rengini değiştirdi. Rengi siyaha dönen derenin çevresinde yaşayanlar duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.
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