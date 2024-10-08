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Eylem Tok yurt dışına kaçırmıştı: Katil Cihantimur'un o ses kayıtları ortaya çıktı

Eylem Tok yurt dışına kaçırmıştı: Katil Cihantimur'un o ses kayıtları ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 01:26
İstanbul Eyüpsultan’daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan kazaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kazadan hemen sonra canavar anne Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kazayı yaptıktan sonraki ses kayıtları ortaya çıktı. Katil CihanTimur'un ses kaydında yardım isteyerek "Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuldu.
Katil Cihantimur’un o ses kayıtları ortaya çıktı
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