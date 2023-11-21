21 Kasım 2023, Salı
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Evlenecek genç çiftlere müjde! Çiftçiler ikramiye alacak mı?
Aile ve Gençlik fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak. Emekliler için verilen ikramiyeden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne önceden kayıt olan ancak çalışmayan çiftçiler de faydalanamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konu hakkında çalışma yapılması için talimat verdi. Detayları A Haber’de Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.