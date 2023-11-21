21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Evlenecek genç çiftlere müjde! Çiftçiler ikramiye alacak mı?

Evlenecek genç çiftlere müjde! Çiftçiler ikramiye alacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 10:35
Güncelleme:21.11.2023 10:35
Aile ve Gençlik fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecek. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak. Emekliler için verilen ikramiyeden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne önceden kayıt olan ancak çalışmayan çiftçiler de faydalanamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konu hakkında çalışma yapılması için talimat verdi. Detayları A Haber’de Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nerede bu D vitamini?
Nerede bu D vitamini?
Husiler geminin kaçırılma anlarını paylaştı!
Husiler geminin kaçırılma anlarını paylaştı!
Çiftçiler ikramiye alacak mı?
Çiftçiler ikramiye alacak mı?
Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
Candanlar cezaevini karıştırdı!
Candanlar cezaevini karıştırdı!
Erdoğan’dan Gazze diplomasisi
Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…
Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…
İşgalin kabindeki hançer!
İşgalin kabindeki hançer!
Flaş ateşkeste açıklaması!
Flaş ateşkeste açıklaması!
YPG’ye destek! Skandal sözler
YPG'ye destek! Skandal sözler
7 ilde Narkogüç operasyonu
7 ilde "Narkogüç" operasyonu
Başkan Erdoğan Cezayir’e gidiyor
Başkan Erdoğan Cezayir'e gidiyor
Daha Fazla Video Göster