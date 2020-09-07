Evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin HDP’nin iki yüzünü Avrupa’ya anlatacak

PKK’nın elindeki kızı için İzmir’de “evlat nöbeti” tutan baba Mehmet Laçin, kızının HDP aracılığıyla nasıl dağa kaçırıldığını Avrupa Parlamentosu’nda anlatmak için başvuruda bulundu. A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan acılı baba Mehmet Laçin “HDP’nin PKK’nın şehir kolu olduğunu anlatacağım.” dedi. İşte tüm detaylar…