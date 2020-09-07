07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin HDP’nin iki yüzünü Avrupa’ya anlatacak

Evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin HDP’nin iki yüzünü Avrupa’ya anlatacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2020 15:27
Güncelleme:07.09.2020 15:28
PKK’nın elindeki kızı için İzmir’de “evlat nöbeti” tutan baba Mehmet Laçin, kızının HDP aracılığıyla nasıl dağa kaçırıldığını Avrupa Parlamentosu’nda anlatmak için başvuruda bulundu. A Haber muhabiri Gamze Elçi’nin konuğu olan acılı baba Mehmet Laçin “HDP’nin PKK’nın şehir kolu olduğunu anlatacağım.” dedi. İşte tüm detaylar…
Başvuru yaptı! Artık HDP düşünsün
Başvuru yaptı! Artık HDP düşünsün
Çok sayıda kaymakam görevden alındı
Çok sayıda kaymakam görevden alındı
Bakan Varank F1 pistinde tehlike atlattı
Bakan Varank F1 pistinde tehlike atlattı
Oda TV yalanda sınır tanımıyor!
Oda TV yalanda sınır tanımıyor!
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Arananlar listesindeki 2 PKK'lı öldürüldü
Arananlar listesindeki 2 PKK'lı öldürüldü
Külliye'de kritik kabine toplantısı
Külliye'de kritik kabine toplantısı
Yunan feribotu asker mi taşıyordu? A News ekibi görüntüledi
Yunan feribotu asker mi taşıyordu? A News ekibi görüntüledi
HDP bölünüyor mu?
HDP bölünüyor mu?
Yunanistan adaları cephanelik gibi!
Yunanistan adaları cephanelik gibi!
Bakan Akar'dan kritik görüşme
Bakan Akar'dan kritik görüşme
Daha Fazla Video Göster