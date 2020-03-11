Evdeki ürünlerle dezenfektan yapmak mümkün mü? İşte corona virüsten korunma yöntemleri | Video

Corona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan corona virüs olsun ya da olmasın alınacak yöntemler birbirinden farklı değil. Peki koruyucu maskelerimizi nasıl takmalıyız? Ellerimizi ne kadar ve nasıl yıkamalıyız? Peki ellerimizi nasıl dezenfekte etmeliyiz? Evde bulunan ürünlerle dezenfektan yapmak mümkün mü? İşte corona virüsüne karşı yapılması gerekenler...