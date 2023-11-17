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Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler? F-35 ve F-16 savaş uçakları arasındaki farklar dikkat çekiyor

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Giriş: 17.11.2023 19:56
Türk Hava Kuvvetleri filosunu yenilemek için adımlar atıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "40 adet Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor.” açıklamasını yapmıştı. Peki, Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler? Eurofighter Typhoon'un, F-35 ve F-16 savaş uçakları ile arasındaki farklar dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Eurofighter Typhoon’un özellikleri neler?
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