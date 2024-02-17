Eşref Bitlis’in vefatının 31. yılı! Cesur bir komutan: Eşref Bitlis

1993'ün 17 Şubat'ı. O gün dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, korkunç uçak kazasında şehit oldu. O kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Bundan tam 31 yıl önce. İşte tüm detaylar…

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