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Eşref Bitlis’in vefatının 31. yılı! Cesur bir komutan: Eşref Bitlis

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 09:36
Güncelleme:17.02.2024 09:36
1993'ün 17 Şubat'ı. O gün dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, korkunç uçak kazasında şehit oldu. O kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Bundan tam 31 yıl önce. İşte tüm detaylar…
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