Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde usulsüz tramvay ihalesi

CHP yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yatırım Bankası'ndan aldığı 40 milyon Euro'luk krediyle 15 adet yeni tramvay ve yedek parça ihalesine çıkıyor. Ancak ihalenin şartnamesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu değerlendirdi.

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