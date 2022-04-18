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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde usulsüz tramvay ihalesi

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 12:56
CHP yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yatırım Bankası'ndan aldığı 40 milyon Euro'luk krediyle 15 adet yeni tramvay ve yedek parça ihalesine çıkıyor. Ancak ihalenin şartnamesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu değerlendirdi.
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