04 Aralık 2023, Pazartesi
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Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan vefat etti!
Bir süredir tedavi gören 93 yaşındaki 10. Diyanet İşleri Başkanı, 19, 20 ve 21. dönem milletvekili olan Lütfi Doğan vefat etti. Doğan, kurucusu olduğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttüğü İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfında (İSİLAY), talebelerin dini ilimler yolunda yetişmesinde öncü olmanın yanı sıra hadis ve tefsir dersleri verdi.