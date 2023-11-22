22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Esir anlaşması savaşı bitirir mi? Savaş devam edecek mi?

Esir anlaşması savaşı bitirir mi? Savaş devam edecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 12:03
İsrail ile Hamas arasında rehinelerin takası için ateşkes anlaşması yapıldı. Hamas 53 İsrail esirini 4 gün içerisinde gruplar halinde Kızılhaç’a teslim edecek. Bu süreçte tüm askeri operasyonlar duracak. Peki İsrail ateşkese uyar mı? Esir anlaşması savaşı bitirir mi? Savaş devam edecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esir anlaşması savaşı bitirir mi?
Esir anlaşması savaşı bitirir mi?
Rehine takası için ateşkes!
Rehine takası için ateşkes!
Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi!
Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi!
Tunç Soyer: İzmir 50 yıldır ihmal edildi
Tunç Soyer: İzmir 50 yıldır ihmal edildi
Asgari ücrete tek zam sinyali!
Asgari ücrete tek zam sinyali!
İP’te gizli WhatsApp skandalı
İP'te gizli "WhatsApp" skandalı
Elon Musk’tan Filistin’e destek!
Elon Musk'tan Filistin'e destek!
81 ilde Çember-6 operasyonu!
81 ilde Çember-6 operasyonu!
Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz yaptık
Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz yaptık
Rehine takası nasıl olacak?
Rehine takası nasıl olacak?
Mansur Yavaş’a bütçe görüşmesi tepkisi
Mansur Yavaş’a bütçe görüşmesi tepkisi
Muhalefette akçeli işler tartışması!
Muhalefette "akçeli işler" tartışması!
Daha Fazla Video Göster