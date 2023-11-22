İsrail ile Hamas arasında rehinelerin takası için ateşkes anlaşması yapıldı. Hamas 53 İsrail esirini 4 gün içerisinde gruplar halinde Kızılhaç’a teslim edecek. Bu süreçte tüm askeri operasyonlar duracak. Peki İsrail ateşkese uyar mı? Esir anlaşması savaşı bitirir mi? Savaş devam edecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.

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