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07.04.2020

Esenyurt'ta binada patlama! Bina sakinleri o anları anlattı

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'taki binada patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevredeki daire ve iş yerlerinde hasar oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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