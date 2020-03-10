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10.03.2020

Esad'ın ensesindeyiz! SİHA'lar Rus hava savunma sistemlerini tek tek tespit etti

Suriye'deki kısa ve orta menzilli Rus yapımı hava savunma sistemleri, Türk SİHA-İHA'ları tarafından tek tek tespit edildi. SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.

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