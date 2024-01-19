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Erzincan’da suç örgütlerine operasyon! 6 kişi gözaltı alındı
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 6136 SKM- tehdit suçlarına karışan iki gruba yönelik 8 ikamet, 1 işyeri ve şahısların araçlarında eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
Şüpheli şahısların ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 308 adet tüfek fişeği, 19 adet tabanca fişeği, 43 adet boş kartuş, 1 adet mavzer fişeği, 3 adet havalı tüfek, 6 adet tüfek, 2 adet dürbün, 1 adet 72h-5073 seri numaralı dipçikli AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve süngüsü, 157 adet AK-47 kaleşnikof fişeği, 1 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet sallama bıçak, 7 adet bıçak, 4 adet hançer, 2 adet kılıç, 2 adet mançuka, 2 adet muşta, 2 adet biber gazı, 1 adet jop, 2 adet metal kelepçe, 8 adet şarjör, 2 adet tüfek sabitleme ayağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.