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Erkan Tan: HDP-PKK-PYD ile ruh ikizi olmuş CHP ve Akşener’in ipine tutunanlar İBB'de beraberler

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Giriş: 21.10.2020 13:30
Güncelleme:21.10.2020 13:39
A Haber spikeri Erkan Tan, İYİ Parti'de yaşanan FETÖ'cü krizini değerlendirdi. Erkan Tan, “HDP-PKK-PYD ile ruh ikizi olmuş CHP ve Meral Akşener’in ipine tutunanlar İBB’de bir ve beraberler…” ifadesinde bulundu.

Erkan Tan, "İstanbul'da da bir ve beraberler. HDP-PKK-PYD ile ruh ikizi olmuş CHP ve Meral Akşener'in ipine tutunanlar İBB'de bir ve beraberler… Birde terörist seviciliğinden oluşan bir insan topluğu var: HDP… Bunlar siyasi parti maskeli terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu." dedi.

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