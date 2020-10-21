Erkan Tan: HDP-PKK-PYD ile ruh ikizi olmuş CHP ve Akşener’in ipine tutunanlar İBB'de beraberler

A Haber spikeri Erkan Tan, İYİ Parti'de yaşanan FETÖ'cü krizini değerlendirdi. Erkan Tan, “HDP-PKK-PYD ile ruh ikizi olmuş CHP ve Meral Akşener’in ipine tutunanlar İBB’de bir ve beraberler…” ifadesinde bulundu.

Erkan Tan, "İstanbul'da da bir ve beraberler. HDP-PKK-PYD ile ruh ikizi olmuş CHP ve Meral Akşener'in ipine tutunanlar İBB'de bir ve beraberler… Birde terörist seviciliğinden oluşan bir insan topluğu var: HDP… Bunlar siyasi parti maskeli terörist sevicilerden oluşan bir insan topluluğu." dedi.