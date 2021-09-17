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Ergene Nehri'nde çevre kirliliği! Kirliliğin nedeni ne, çevre felaketi neden önlenemiyor?

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 14:38
Güncelleme:17.09.2021 14:38
Ergene nehrinde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Kirlilik bir türlü önlenemiyor. Peki nehrin başlangıç noktasında kirlilik yaşanıyor mu? Nehrin bitiş noktasında kirlilik yaşanıyor mu? Kirliliğin nedeni ne, çevre felaketi neden önlenemiyor? Gelişmeleri A Haber ekibinden Tülay Ayçiçek nehrin çıktığı, Filiz Uçan ise kirlendiği noktadan aktardı. İşte tüm gelişmeler…
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