Erdoğan’ın G20 programında neler var?

Giriş: 22.11.2025 14:30
G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika’da başladı. Başkan Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen kritik oturumlarda ekonomik büyüme, ticaret ve kalkınmanın finansmanı konularında mesajlar verdi. Zirve kapsamında MIKTA buluşması, ikinci oturum ve liderler akşam yemeği programı da gerçekleştirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
