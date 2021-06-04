Enerjide büyük gün! Müjdenin adı Amasra-1! Başkan Erdoğan açıklayacak

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" demişti. Başkan Erdoğan, bugün Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi açıklayacak. Başkan Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları da paylaşacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN