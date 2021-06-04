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Enerjide büyük gün! Müjdenin adı Amasra-1! Başkan Erdoğan açıklayacak

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Giriş: 04.06.2021 08:47
Güncelleme:04.06.2021 08:54
Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" demişti. Başkan Erdoğan, bugün Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi açıklayacak. Başkan Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda bulunduğu bildirilen doğalgaz miktarıyla ilgili detayları da paylaşacak.
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