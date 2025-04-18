Emine Erdoğan’dan Külliye’de kritik görüşme! Çocuklar için ortak çalışma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmede çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine dair iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı. Emine Erdoğan, çocukların huzurlu ve umut dolu bir geleceğe ulaşmasını sağlamanın herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

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