30 Mart 2023, Perşembe
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Emine Erdoğan "Sıfır Atık" günü için ABD’de! Türk ailenin evinde iftar yaptı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak ABD'ye giden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türk bir ailenin evine konuk oldu. Hoşcan ailesinin sofrasında iftar yapan Emine Erdoğan çiçeklerle karşılandı. Erdoğan, ardından da Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Türkevi'nde bir araya geldi.