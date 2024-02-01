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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Zam ödemeleri için emeklilerin gözü Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 10:35
Memur ve memur emekli maaş farkı ödeme tarihleri, 15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memurun gündeminde yer alıyor. Emekli ve memur zammının yüzde 49,25 oranında netleşmesinin ardından 14 günlük zam farkı ödemeleri de bekleniyor. SSK maaş ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar gerçekleştirildi.  Emekli ek zammı yüzde 11,68 oldu. Bakan Işıkhan ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
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