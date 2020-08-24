Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş: Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya

Doğu Akdeniz’de sular git gide daha da ısınıyor. Türkiye’nin bölgede masaya yumruğunu vurması ardından Yunanistan ve Batı güçleri panikledi. Türkiye’nin NAVTEX ilanına karşılık Yunanistan’dan misilleme geldi. Bu atağa sessiz kalmayan Türkiye ise Girit Adası’nın güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu. Tüm bu gelişmeler üzerine Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A haber canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın Fransa başta olmak üzere silah almaya başladığına değinen Erdoğan Karakuş, Türkiye’nin savunmada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Karakuş, “Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya” uyarısında bulundu. Öte taraftan da Karakuş, Karadeniz’de bulunan doğalgazın ise mutluluk verici olduğunu belirtti ve sevinemeyenleri eleştirdi.