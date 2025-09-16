Elazığ’da gökyüzünde patlama sesleri!

Elazığ’ın Hankendi-Baskil bölgesinde duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Sosyal medyada “uçak düştü” iddiaları paylaşılırken, Elazığ Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Elazığ Valiliğince, Hankendi Mahallesi civarında patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. A Haber Gece Ajansı editörü Aykut Gül canlı yayında detayları aktardı.

