16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Elazığ'da gökyüzünde patlama sesleri!
Elazığ’da gökyüzünde patlama sesleri!

Elazığ'da gökyüzünde patlama sesleri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 00:09
Elazığ’ın Hankendi-Baskil bölgesinde duyulan patlama sesi paniğe yol açtı. Sosyal medyada “uçak düştü” iddiaları paylaşılırken, Elazığ Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Elazığ Valiliğince, Hankendi Mahallesi civarında patlama sesi duyulduğu ihbarları üzerine güvenlik güçlerince yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. A Haber Gece Ajansı editörü Aykut Gül canlı yayında detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ’da gökyüzünde patlama sesleri!
Elazığ’da gökyüzünde patlama sesleri!
Elazığ'da gökyüzünde patlama sesleri!
CHP’de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı
CHP'de şaibeli kurultay davasına erteleme kararı
CHP’de ’24 ekim’ stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?
CHP'de '24 ekim' stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?
Kurultay davası 24 Ekim’e ertelendi!
Kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi!
Grand Kartal faciasında mütalaa!
Grand Kartal faciasında mütalaa!
İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var
"İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var"
Erdoğan: İsrail haydutluğu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail haydutluğu farklı bir boyuta taşıdı
’U’ logolu Metro ve Marmaray’a zam yok!
'U' logolu Metro ve Marmaray'a zam yok!
Emel Mathlouthı A Haber’e konuştu!
Emel Mathlouthı A Haber'e konuştu!
Emmy ödül törenine Gazze damga vurdu!
Emmy ödül törenine Gazze damga vurdu!
Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber’de!
Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber'de!
Başkan Erdoğan: İsrail’i durduracak güce sahibiz
Başkan Erdoğan: İsrail'i durduracak güce sahibiz
Daha Fazla Video Göster