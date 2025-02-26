Ekrem İmamoğlu’nun diploması usulsüz çıktı! İşte detaylar

Usulsüz üniversite diploması aldığı iddialarıyla ilgili bugüne kadar sessizliğe gömülen Ekrem İmamoğlu, tartışma büyüyüp de CHP kulislerini bile hareketlendirince avukatları aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kaldı. Avukatları usulsüz işlemin yapıldığı "Kıbrıs'taki üniversitenin Türkiye'de tanınmadığına dair bir yazı yok" diye savundu İmamaoğlu'nu. Ama YÖK'ün savcılığa gönderdiği raporda hem yapılan işlemlerin baştan sona usulüne uygun yürütülmediği hem de avukatların iddiasının aksine Kıbrıs'taki üniversitenin o yıllarda YÖK tarafından tanınmadığı açıkça belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN