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Ekrem İmamoğlu’nun diploması usulsüz çıktı! İşte detaylar

Ekrem İmamoğlu’nun diploması usulsüz çıktı! İşte detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 09:51
Usulsüz üniversite diploması aldığı iddialarıyla ilgili bugüne kadar sessizliğe gömülen Ekrem İmamoğlu, tartışma büyüyüp de CHP kulislerini bile hareketlendirince avukatları aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kaldı. Avukatları usulsüz işlemin yapıldığı "Kıbrıs'taki üniversitenin Türkiye'de tanınmadığına dair bir yazı yok" diye savundu İmamaoğlu'nu. Ama YÖK'ün savcılığa gönderdiği raporda hem yapılan işlemlerin baştan sona usulüne uygun yürütülmediği hem de avukatların iddiasının aksine Kıbrıs'taki üniversitenin o yıllarda YÖK tarafından tanınmadığı açıkça belirtiliyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun diploması usulsüz çıktı! İşte detaylar
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