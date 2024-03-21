21 Mart 2024, Perşembe
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EGM'den fahri müfettiş kararı! Fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkisi kısıtlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerini değiştirdi. Fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisi kaldırıldı. Müfettişler sadece engelli parkını ihlal durumunda ceza yazabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.