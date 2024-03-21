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EGM'den fahri müfettiş kararı! Fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkisi kısıtlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 15:58
Emniyet Genel Müdürlüğü fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerini değiştirdi. Fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisi kaldırıldı. Müfettişler sadece engelli parkını ihlal durumunda ceza yazabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.
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