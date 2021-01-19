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EGM duyurdu! PAK geliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmiş PAK'ın görüntülerini paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından, "PAK geliyor" mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak PAK birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.
PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.