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Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a son veda | Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Edebiyat dünyasının acı kaybı! Mehmet Doğan’a son veda | Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 17:55
Başkan Erdoğan, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Türkiye Yazarlar Birliği Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan, ''Türkçeyi gençliğe öğretme mücadelesi verdi'' ifadelerini kullandı.
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Mehmet Doğan’a son veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Mehmet Doğan’a son veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
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