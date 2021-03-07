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Ebeveynlerin en büyük derdi: Ekran bağımlılığı!
Pandemi süreciyle birlikte evde daha çok vakit geçiren çocuklar TV, bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında daha çok vakit geçirir oldu. Uzmanlar ise bunun hem çocukların bedenine hem de psikolojisine verdiği zarara karşı uyarıyor. Peki anne babalar çocuklarını ekran bağımlılığından nasıl koruyacak? İşte yanıtı... Pandemi süreciyle birlikte evde daha çok vakit geçiren çocuklar TV, bilgisayar ve cep telefonu ekranı karşısında daha çok vakit geçirir oldu. Uzmanlar ise bunun hem çocukların bedenine hem de psikolojisine verdiği zarara karşı uyarıyor. Peki anne babalar çocuklarını ekran bağımlılığından nasıl koruyacak? İşte yanıtı...