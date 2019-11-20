20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.11.2019

Dünyada bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'de

Türkiye yüzde 73 bor rezerv ile dünya lideri. Bor madeni birçok sektörde kullanılıyor. Tarım, inşaat, tekstil, temizlik ürünleri ve daha niceleri…A Haber ekibinden Mahmut Keşan ve kameraman Özden Kul bor madeni ocağına gitti. Borun çıkarılışından işlenişine her aşamayı yerinde gözlemledi. İşte detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyada bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'de
Dünyada bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'de
Amerikalı uzmandan çarpıcı sözler!
Amerikalı uzmandan çarpıcı sözler!
Başörtülü kadınlar neden hedefte?
Başörtülü kadınlar neden hedefte?
ABD Yunanistan'da ne yapmak istiyor?
ABD Yunanistan'da ne yapmak istiyor?
Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit!
Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit!
Son dakika: Şule Çet davasında sanıklar hakkında flaş gelişme |Video
Son dakika: Şule Çet davasında sanıklar hakkında flaş gelişme |Video
PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu
PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu
Erdoğan'dan Özkoç'a sert tepki: Ahlaksız...
Erdoğan'dan Özkoç'a sert tepki: Ahlaksız...
Meclis'te yıllar sonra skandal sözler!
Meclis'te yıllar sonra skandal sözler!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!
Daha Fazla Video Göster