Dünyada bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'de

Türkiye yüzde 73 bor rezerv ile dünya lideri. Bor madeni birçok sektörde kullanılıyor. Tarım, inşaat, tekstil, temizlik ürünleri ve daha niceleri…A Haber ekibinden Mahmut Keşan ve kameraman Özden Kul bor madeni ocağına gitti. Borun çıkarılışından işlenişine her aşamayı yerinde gözlemledi. İşte detaylar...