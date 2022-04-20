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Donbass savaşı başladı | Ukrayna savaşında gözler artık Doğu’da! İşte Moskova pulu

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 10:50
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 55'inci gün geride kalırken, günlerdir beklenen oldu ve Donbass savaşı başladı. Ukraynalı yetkililer "Rusya, Donbass'a saldırı başlattı" açıklamasını yaptı. Burası aslında Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıya geçmesine neden olan bölge. Rus ayrılıkçılarının kontrolünde olan Luhansk ve Donetsk de burada bulunuyor. Öte yandan Kiev’de hareketli anlar yaşanıyor. Vatandaşlar Ukrayna tarafından batırılan Moskova kruvazörü için bastırılan özel pulları almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Peki Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da mı sertleştirecek? Rusya Donbass bölgesini neden ele geçirmek istiyor? Ukrayna ne kadar direnebilir? Rusya'nın "yeni aşama" açıklaması barış umutlarını bitirdi mi? "özel askeri operasyonun" bir sonraki aşaması nasıl olacak? Son gelişmeleri Kiev'den A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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