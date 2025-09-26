26 Eylül 2025, Cuma
Donanmanın yıldızlarından gövde gösterisi!
Neptune Strike-2025 3 faaliyeti kapsamında Anadolu görev grubunda hizmet veren TCG Anadolu, TCG Gökova, TCG Gökçeada, TCG İnönü gemilerinin katılımıyla Adriyatik ve İyon Denizi'nde devam ediyor. Faaliyet kapsamında, İtalya deniz kuvvetleri unsurları ile Torre Cavallo, Pedagne Adası ve Brindisi yaklaşma sularında; müşterek amfibi provaları, hafif silah atışları, zapt ve müsadere eğitimleri gerçekleştirildi.