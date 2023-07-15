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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şehitler için dua etti

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Giriş: 15.07.2023 21:44
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Beylerbeyi’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, hain darbe girişimde vatanı kahramanca savunan 251 vatan evladına dua etti. Türkiye Yüzyılı kahramanları düzenlenen törenle beraber yad edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şehitler için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şehitler için dua etti
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