Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin provokasyona ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.