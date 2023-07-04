04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 13:07
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te gerçekleştirilen çirkin provokasyona ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Fidan, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Fidan’dan İsveç’e Kur’an-ı Kerim tepkisi
Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi
Cenin saldırısının perde arkası!
Cenin saldırısının perde arkası!
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Gaziantep’te korkutan fabrika yangını!
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
Savcı Sayan’ın acı günü!
Savcı Sayan’ın acı günü!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Gizli toplantının cezasını kesti!
Gizli toplantının cezasını kesti!
Akılalmaz! Emekli tuğgeneral destek verdi
Akılalmaz! Emekli tuğgeneral destek verdi
Daha Fazla Video Göster