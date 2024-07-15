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Direnişin başladığı nokta: Köprü! 15 Temmuz Şehitler Köprü’nde neler oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 15.07.2024 11:49
Her şeyin başladığı yer, 15 Temmuz'un simge noktası olan o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Sadece İstanbul'u değil Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kıtaları birleştiren sembol köprü o gece darbecilerin kurşunlarına, halka doğrultulan silahlara, darbeye direniş fitilinin ateşlendiği anlara sahne oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan o gece yaşananları anlattı.
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