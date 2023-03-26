’’Devleti Yıkma Planı’’ mı?

HDP'li Sırrı Sakık’ın Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda ‘100 yıllık Cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını’ söylemesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın İstanbul'daki Nevruz organizasyonunda, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın" çağrısı, yine terör gösterisine dönen Diyarbakır'daki Nevruz organizasyonunda HDP'li Ahmet Türk’ün "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" gibi skandal açıklamalarına sessiz kalması büyük tepki topladı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız AK Parti Milletvekili Hasan Turan ve Gzeteci Mustafa Ertekin ile detaylandırdık.