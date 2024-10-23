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Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?

Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 15:39
Türkiye siyaset tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ezber bozan bir açıklama yaptı ve “Vatan, millet, devlet için bunu dahi sineye çekeriz, terörist başı tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı’nda terörün tamamen bittiğini haykırsın." dedi. Peki MHP lideri Bahçeli’nin bu açıklamasının satır aralarında ne vardı? Ve zamanlaması neye işaret ediyordu? MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya A Haber özel açıklamalarda bulundu.
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