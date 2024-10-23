23 Ekim 2024, Çarşamba
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Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?
Türkiye siyaset tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ezber bozan bir açıklama yaptı ve “Vatan, millet, devlet için bunu dahi sineye çekeriz, terörist başı tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı’nda terörün tamamen bittiğini haykırsın." dedi. Peki MHP lideri Bahçeli’nin bu açıklamasının satır aralarında ne vardı? Ve zamanlaması neye işaret ediyordu? MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya A Haber özel açıklamalarda bulundu.