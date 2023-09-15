Devlet Bahçeli’den Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür

Altındağ Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için Osmaniye'de büyük bir mücadele verdi ve o bölgede yediden yetmişe herkese destek oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye'de yapılanlar için Belediye Başkanı Asım Balcı'yı makamında ağırladı ve teşekkür etti.

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