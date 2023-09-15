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Devlet Bahçeli’den Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür

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Giriş: 15.09.2023 15:51
Altındağ Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için Osmaniye'de büyük bir mücadele verdi ve o bölgede yediden yetmişe herkese destek oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye'de yapılanlar için Belediye Başkanı Asım Balcı'yı makamında ağırladı ve teşekkür etti.
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