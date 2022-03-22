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Devlet Bahçeli'den 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem diyenlere: Denize atlayıp yüzebilirsiniz

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2022 11:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisini grup toplantısında konuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından rahatsız olanların kendilerini ele verdiklerini dile getiren MHP Genel Başkanı ''Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüzerek gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne karşı çıkanların asıl hedefi Çanakkale zaferidir' şeklinde konuştu.
’’Denize atlayıp yüzebilirsiniz’’
''Denize atlayıp yüzebilirsiniz''
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