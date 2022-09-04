04 Eylül 2022, Pazar
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Devlet Bahçeli: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta "2023'e Doğru: Aday belli karar net" mitinginde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Ekonomiyle ilgili mesaj veren Bahçeli, "Enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak" diye konuştu.