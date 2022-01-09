09 Ocak 2022, Pazar
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DEVA Partili Metin Gürcan ihanette sınır tanımıyor! Afrin hazırlıklarını da parayla satmış
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 2016'dan itibaren yabancı ülkelerinin devlet görevlileri ile irtibatlı olduğu ve düzenli görüşmeler yaparak Türkiye'yi ilgilendiren iç ve dış siyasi askeri gelişmelere yönelik para karşılığı bilgi aktardığı, dosyasına eklenen bilgi notunda anlatıldı. Gürcan'ın Türkiye'nin Ocak 2018'de Suriye Afrin'deki PKK/KCK-PYD/YPG unsurlarına yönelik başlattığı askeri operasyondan önce Aralık 2017'de muhtemel operasyona dair yabancı devlet görevlilerine bilgi aktardığının anlaşıldığı kaydedildi.