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DEVA Partili Metin Gürcan ihanette sınır tanımıyor! Afrin hazırlıklarını da parayla satmış

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2022 11:38
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 2016'dan itibaren yabancı ülkelerinin devlet görevlileri ile irtibatlı olduğu ve düzenli görüşmeler yaparak Türkiye'yi ilgilendiren iç ve dış siyasi askeri gelişmelere yönelik para karşılığı bilgi aktardığı, dosyasına eklenen bilgi notunda anlatıldı. Gürcan'ın Türkiye'nin Ocak 2018'de Suriye Afrin'deki PKK/KCK-PYD/YPG unsurlarına yönelik başlattığı askeri operasyondan önce Aralık 2017'de muhtemel operasyona dair yabancı devlet görevlilerine bilgi aktardığının anlaşıldığı kaydedildi.
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